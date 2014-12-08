В четверг Рада рассмотрит обращение к США о предоставлении Украине статуса военного союзника
Народный депутат от “Народного фронта” Сергей Пашинский настаивает, чтобы Верховная Рада в четверг, 11 декабря, рассмотрела обращение к Конгрессу Соединенных Штатов относительно предоставления Украине статуса военного союзника США.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.
“Сейчас регистрируется проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов относительно предоставления Украине статуса военного союзника Соединенных Штатов”, - сказал он.
Пашинский попросил включить этот вопрос в повестку дня на четверг.
Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТО.
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Вместе с тем по результатам встречи 18 сентября с президентом США Бараком Обамой Порошенко сообщил, что США отказались предоставить Украине особый статус вне военного блока НАТО.
По словам Порошенко, президент США Барак Обама сказал "нет", поскольку у Украины уже есть особый статус на уровне сотрудничества между США и Украиной.
Сейчас в США активисты проводят кампанию в поддержку законопроекта, который определяет Украину союзником вне НАТО.