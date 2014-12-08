В четверг Рада рассмотрит обращение к США о предоставлении Украине статуса военного союзника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

“Сейчас регистрируется проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов относительно предоставления Украине статуса военного союзника Соединенных Штатов”, - сказал он.

Пашинский попросил включить этот вопрос в повестку дня на четверг.

Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал США предоставить Украине статус основного союзника без членства в НАТО.

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Вместе с тем по результатам встречи 18 сентября с президентом США Бараком Обамой Порошенко сообщил, что США отказались предоставить Украине особый статус вне военного блока НАТО.

По словам Порошенко, президент США Барак Обама сказал "нет", поскольку у Украины уже есть особый статус на уровне сотрудничества между США и Украиной.

Сейчас в США активисты проводят кампанию в поддержку законопроекта, который определяет Украину союзником вне НАТО.