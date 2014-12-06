Правительство определило полномочия вице-премьер-министров

Правительство определило вопросы, которые относятся к компетенции вице-премьер-министров.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, к компетенции вице-премьер-министра Валерия Вощевского относятся вопросы функционирования транспортной инфраструктуры и строительства, почтовой связи, экологии и природных ресурсов, а также вопросы, связанные с Чернобыльской АЭС.

Вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко будет отвечать за гуманитарные вопросы, в частности культуру, образование и науку, спорт и туризм, здравоохранение, вопросы социальной политики. В его компетенции будут находиться вопросы социальной защиты лиц, которые перемещаются из Луганской и Донецкой областей в связи с проведением там антитеррористической операции или проживают в этих регионах.

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Вопросы региональной политики, строительства и жилищной сферы, энергосбережения, информационной безопасности, регулирования земельных отношений относятся к компетенции вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко. Кроме того, он будет отвечать за восстановление объектов промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые были повреждены в результате проведения АТО, а также за вопросы Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Также вице-премьер-министры будут отвечать за другие вопросы по соответствующим направлениям деятельности, говорится в сообщении.