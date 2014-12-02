Рада проголосовала за новый Кабмин

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины.

За соответствующий документ проголосовали 288 народных депутатов из 339, против проголосовал один депутат.

После этого в зале раздались аплодисменты.

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Данным проектом постановления назначено:

вице-премьер-министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Геннадия Зубко;

вице-премьер-министром - Валерия Вощевского;

вице-премьер-министром - министром культуры - Вячеслава Кириленко;

министром Кабинета министров - Анну Онищенко;

министром обороны - Степана Полторака;

министром иностранных дел Павла Климкина;

министром внутренних дел - Арсена Авакова;

министром юстиции - Павла Петренко;

министром финансов - Наталью Яресько;

министром экономики - Айвараса Абрамавичуса;

министром топлива и энергетики - Владимира Демчишина;

министр образования и науки - Сергея Квита;

министром здравоохранения Александра Квиташвили;

министром аграрной политики - Алексея Павленко;

министром труда и социальной политики Павла Розенко;.

министром по информационной политике - Юрия Стеця;

министром молодежи и спорта - Игоря Жданова;

министром экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко;

министром инфраструктуры - Андрея Пивоварского.