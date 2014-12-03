Украина не может контролировать содержание "гуманитарных конвоев" из России

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Все, что сейчас заходит на территорию Украины через участки границы, которые пока что не контролируют украинские пограничники и военнослужащие, мы не можем физически контролировать. Поэтому об очередных конвоях мы не можем иметь информацию по объективным причинам. Даже если они проходят через пункты пропуска, где находятся наши пограничники и таможенники по общей договоренности с российской стороной: им не дают возможности проверить содержимое груза, ввозимого на территорию Украины", - отметил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, с августа Россия отправила на Донбасс уже 8 "гуманитарных конвоев". Вчера в российском МЧС анонсировали 9-й "гуманитарный конвой".