СМИ: Последний "гумконвой" из России перевозил снаряды

После прибытия 30 ноября "гумконвоя" в Донецк грузчики приступили к разгрузке снарядов, сообщает ОстроВ со ссылкой на источник.

"Вчера в Донецке (30 ноября – ред.) мы разгружали три грузовика из гумконвоя. Они были заполнены снарядами. За работу каждому из ребят заплатили по 460 долларов", - сказал "ОстроВу" грузчик, получивший деньги.

Читайте такжеЗа три месяца почти 1 тысяча грузовиков из "гумконвоя" РФ пересекли границу УкраиныРанее в ОБСЕ заявили, что очередной российский "гумконвой", разгрузившийся на территории Украины 30 ноября, кроме грузовиков, содержал 18 бензовозов и четыре "сопровождающих транспортных средства".

Сегодня в СНБО отметили возросшую интенсивность использования артиллерии со стороны боевиков.

Как сообщалось ранее, очередной российский так называемый "гуманитарный конвой" якобы для жителей Донбасса прибыл на государственную границу Украины.

По информации замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Олега Воронова, колонна из более 100 машин разделилась на две части. Свыше 40 автомобилей прибыли на пункт пропуска Донецк и более 60 - на пункт пропуска Матвеев Курган в Ростовской области, где началось таможенное оформление грузов.