Россия снова готовит очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс

12:57, 02 декабря 2014
Общество
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МЧС России готовит очередную партию гуманитарной помощи для Донбасса.

REUTERS

Об этом сообщил на селекторном совещании замначальника национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Воронцов, передает ТАСС.

"Работы по формированию гуманитарной помощи продолжаются", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украину из РФ зашла уже восьмая колонна грузовых автомобилей, направленных Россией в контролируемые террористами восточные регионы Украины под видом "гуманитарного конвоя". Первый "гуманитарный конвой" вторгся в Украину 22 августа.

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