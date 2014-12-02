Россия снова готовит очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс
12:57, 02 декабря 2014Общество
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МЧС России готовит очередную партию гуманитарной помощи для Донбасса.
REUTERS
Об этом сообщил на селекторном совещании замначальника национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергей Воронцов, передает ТАСС.
"Работы по формированию гуманитарной помощи продолжаются", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украину из РФ зашла уже восьмая колонна грузовых автомобилей, направленных Россией в контролируемые террористами восточные регионы Украины под видом "гуманитарного конвоя". Первый "гуманитарный конвой" вторгся в Украину 22 августа.
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