Российский "гуманитарный конвой" состоит из 106 грузовиков, его содержимое неизвестно

Как сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, сегодня российской стороной в одностороннем порядке было осуществлено оформление гуманитарного груза.

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Учитывая, что российской стороной нарушены требования международного и украинского законодательства о перемещении товаров гуманитарной помощи, а также то, что представители Международного комитета Красного Креста не принимали участия в перемещении груза, украинское сводное подразделение провело только визуальное наблюдение за прохождением российского груза через государственную границу, без выполнения возложенных на него контрольных функций.

Визуальный контроль был осуществлен в пунктах пропуска для автомобильного сообщения Донецк-Изварино и Матвеев Курган-Успенка на территории Российской Федерации двумя сводными погранично-таможенными группами.

С 08.10 до 09.10 через пункт пропуска "Матвеев Курган" (РФ) проехали 63 машины.

С 08.30 до 09.40 через пункт пропуска "Донецк" (РФ) оформлены 43 транспортных средства.

В целом в двух пунктах пропуска было зафиксировано 106 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября российские СМИ проинформировали, что сегодня утром грузовики восьмого российского «гуманитарного конвоя» пересекли российско-украинскую границу и направились в Луганск и Донецк.