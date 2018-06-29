Украина готова передать 23 россиян в обмен на 23 украинских политзаключенных - Денисова

Она также отметила, что украинская сторона готова забрать своих граждан по процедуре экстрадиции.

Украина готова передать 23 россиян в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Украина выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная миссия омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, была политизирована и заблокирована именно Россией», - сказала она.

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«Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. В экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее Денисова заявила, что Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, 30 мая представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Россия отказывается согласиться на инициативу Украины по обмену 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных в РФ.

6 июня Геращенко снова направила представителям России предложение об обмене 23 осужденных в Украине россиян на украинских политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах на территории РФ.

Перед тем, в тот же день заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева обращение об обмене осужденными.