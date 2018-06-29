Россия скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев - Денисова

Она не исключает, что Сенцова могут кормить смесью, состоящей из неизвестных веществ.

Российская Федерация скрывает реальное состояние здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Я констатирую, что РФ скрывает реальное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Ни к одному из них нет доступа независимых гуманитарных организаций, а также Международного комитета Красного Креста. Мы не знаем правды об их здоровье», - сказала она.

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«Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить, и давать смесь, состоящую из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси. Именно поэтому я настаивала на доступе к Олегу, чтобы воочию понять его состояние здоровья и какую медицинскую помощь ему оказывают», - отметила Денисова.

Омбудсмен заявила, что «от Украины прячут ее граждан». Она также добавила, что очень разочарована тем, что ей не удалось встретиться с руководителем российского офиса МККК.