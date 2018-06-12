Украина готова к компромиссам ради освобождения заложников и политзаключенных - Геращенко

Первый вице-спикер парламента отметила, что на вчерашней встрече "нормандской четверки" теме украинских заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа.

Украинская сторона и в дальнейшем готова к компромиссам с целью освобождения всех заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму, на Донбассе и на территории Российской Федерации.

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

Она рассказала, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил ей о результатах встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине, состоявшйеся 11 июня.

В частности, министр рассказал, что впервые во время встречи в "нормандском формате" теме освобождения заложников и политзаключенных было посвящено полтора часа, и впервые обсуждалась инициатива допуска омбудсмена к задержанным в РФ и в Украине.

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"Говорили и о количестве задержанных, и о конкретных фамилиях и судьбах людей. Наши партнеры из Франции и Германии также отмечают принципиальность и приоритетность решения этого гуманитарного вопроса, который не должен быть политизированным (хорошо, что во время своих визитов в Украину министры встречались с семьями заложников)", - сообщила Геращенко.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Также поднимался другой больной вопрос - поиск пропавших без вести и допуск к поискам и в тюрьмы представителей Международного комитета Красного Креста. Украинская сторона готова активно работать, чтобы как можно скорее состоялась очередная волна освобождения", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" Климкин заявил, что были предметно обсуждены вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые стороны затронули вопрос освобождения украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории России. Также Климкин заявил о необходимости сохранения давления на Россию с целью освобождения заложников и политзаключенных.

30 мая Геращенко заявила, что Россия отказывается согласиться на инициативу Украины по обмену 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных в РФ.

6 июня Геращенко снова направила представителям России предложение об обмене 23 осужденных в Украине россиян на украинских политических заключенных, удерживаемых в тюрьмах на территории РФ.

Перед тем, в тот же день заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева обращение об обмене осужденными.