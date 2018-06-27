Без решения суда нельзя закрывать украинские информационные или партийные сайты - Сюмар
Без решения суда нельзя закрывать украинские информационные или партийные сайты, считает председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Однако это правило не должно распространяться на иностранные ресурсы, которые находятся под санкциями и наносят вред национальной безопасности. Такое мнение Сюмар на полях Первого международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia, который проходит в селе Криворовня Ивано-Франковской области.
"Это не может касаться украинских сайтов. И это не может касаться каких-либо политических причин. Вы знаете, что у нас сегодня существует запрет только на те сайты, мы можем их закрывать во внесудебном порядке, те, которые используют пиратский продукт, нарушают права на авторскую, интеллектуальную собственность", - отметила Виктория Сюмар.