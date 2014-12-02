Туск: Мы все хотим мира, но не ценой Украины

Об этом сказал новый президент Европейского совета Дональд Туск польским журналистам, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

По его словам, есть веские основания считать, что возможно по крайней мере ограничить масштаб конфликта в Украине.

"Есть ряд причин - очень тонких - которые приводят к выводу, что решение конфликта (в Украине - ред), которое обеспечило бы, по крайней мере, ограничение масштаба кризиса, возможно, и мы будем над этим работать" - сказал он.

При этом, по словам Дональда Туска, мир в Украине не может быть достигнут за счет интересов Украины.

"Все мы хотим мира и стабилизации там на востоке, но это не должен быть мир ценой Украины, ценой уступок или капитуляции перед агрессивной политикой", - сказал президент Европейского Совета.

Он подчеркнул, что в отношениях с Россией не имеет ни иллюзий, ни "отрицательных одержимостей".

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Туск добавил также, что пока не имеет планов относительно своей вероятной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Туск с 1 декабря официально возглавил Европейский совет.

Среди его основных приоритетов - защита своих границ и помощь соседям, которые поддерживают ценности ЕС.