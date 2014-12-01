Туск официально вступил в должность председателя Евросовета

Он сменил на этом посту бывшего главу правительства Бельгии Хермана Ван Ромпея, передает Би-би-си.

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На должности председателя Евросовета Дональд Туск будет заниматься подготовкой саммитов глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, а также выработкой компромиссов между лидерами сообщества по проблемным вопросам, среди которых ‒ кризис в Украине, отношения с Россией и слабая экономика стран ЕС.

Как сообщалось, Дональд Туск был избран президентом Европейского Совета в конце августа. Он стал первым главой Европейского Совета из страны бывшего коммунистического блока.