Туск официально вступил в должность председателя Евросовета
10:32, 01 декабря 2014Мир
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Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск официально приступил к исполнению обязанностей председателя Европейского Совета.
REUTERS
Он сменил на этом посту бывшего главу правительства Бельгии Хермана Ван Ромпея, передает Би-би-си.
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На должности председателя Евросовета Дональд Туск будет заниматься подготовкой саммитов глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, а также выработкой компромиссов между лидерами сообщества по проблемным вопросам, среди которых ‒ кризис в Украине, отношения с Россией и слабая экономика стран ЕС.
Как сообщалось, Дональд Туск был избран президентом Европейского Совета в конце августа. Он стал первым главой Европейского Совета из страны бывшего коммунистического блока.
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