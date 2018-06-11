В Берлине начались переговоры глав МИД "нормандской четверки" (фото)

Среди прочего, стороны будут говорить о развертывании миротворческих сил ООН на Донбассе.

В Берлине начались переговоры глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки", касающиеся поиска путей урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Читайте такжеВ Берлине родственники украинских пленных пикетируют виллу, где запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки" (видео)

Об этом посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"В Берлине стартовали Нормандские переговоры", - заявил посол.

Участие в переговорах принимают министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии - Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России - Сергей Лавров.

В свою очередь, в МИД Германии в Twitter отметили, что мирный процесс на Донбассе требует нового импульса.

"Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" за более чем год", - заявили немецкие дипломаты.

Также немецкий МИД разместил фотографию всех четырех министров, которые сфотографировались перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча.

Der Friedensprozess in der #Ukraine braucht einen neuen Schub: In Berlin treffen sich jetzt die Außenminister aus Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Das erste AM-Treffen im „Normandie-Format“ seit mehr als einem Jahr. #N4pic.twitter.com/BRw5nLGoGl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) June 11, 2018

Как сообщал УНИАН, в Германии заявили, что главы МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине попытаются помочь мирному процессу на Донбассе.

По словам Климкина, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

На встрече он намерен говорить о роли ОБСЕ и миротворцев для контроля над безопасностью на Донбассе.

Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера".

Маас отметил, что Украина и Россия имеют значительные расхождения по многим вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.