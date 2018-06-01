СБУ заявляет об угрозах безопасности других граждан в деле "убийства" Бабченко

Служба безопасности продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия в деле подготовки террористического акта в отношении Бабченко.

Служба безопасности Украины заявляет о получении информации относительно реальной угрозы безопасности других граждан по делу российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А.Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан. Детали будем сообщать", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что организатор "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-германского СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.