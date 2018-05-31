Одно из ведущих изданий США поддержало Украину в деле Бабченко

Оппоненты Кремля нигде не могут находиться в безопасности, и нужно многое сделать, чтобы остановить и разоблачить убийц на службе у режима Путина, утверждает редакция WSJ.

Американская газета The Wall Street Journal посвятила редакционную колонку инсценировке убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. В издании надеются, что Украина доведет дело до конца.

"Насколько опасна жизнь в изгнании для россиянина, критикующего Владимира Путина? Достаточно опасна, чтобы Аркадий Бабченко захотел инсценировать свое собственное убийство, дабы помочь украинским спецслужбам сорвать попытку покушения", - пишет The Wall Street Journal.

Читайте такжеНа Западе отреагировали на постановочное убийство Бабченко

Издание констатирует, что Киев стал "полем убийств" критиков путинского режима, хотя оппоненты Кремля "нигде не могут находиться в безопасности".

Запад наконец начал реагировать на российскую угрозу, отмечает WSJ. К примеру, после попытки отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Великобритания выслала российских шпионов, а США ввели санкции против близкого окружения Путина.

"Нужно сделать еще больше для того, чтобы разоблачить и остановить корпорацию "Убийство по-русски". Будем надеяться, что Украина расскажет миру больше о заговоре с целью убийства господина Бабченко", - резюмирует газета.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.