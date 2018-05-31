"Киллер" Бабченко сам сдал СБУ организатора покушения, россиянина спасло "стечение обстоятельств" – журналист

Журналист посоветовал Бабченко сменить место жительства и вести более осторожный образ жизни.

Раскрытие покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко стало возможным благодаря тому, что лицо, которому пытались заказать это убийство, само обратилось в СБУ.

Об этом рассказал в эфире телеканала Эспрессо журналист Родион Шовкошитный, который является близким другом "исполнителя покушения".

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"Исполнитель" действительно воевал в АТО длительное время. Организатор предложил ему убийство Аркадия Бабченко, пытаясь сманипулировать его патриотическими убеждениями. Получив предложение и досье цели, мужчина сразу обратился в СБУ. Произошло это около двух месяцев назад. Там завели дело, и уже на получение аванса исполнитель пошел с записывающими устройствами.

Инсценировка убийства журналиста Бабченко было необходимо именно для того, чтобы задокументировать получение платы за "выполнение" заказа от организатора этого преступления.

"Аркадию советовал бы сменить место жительства и не вести такой беззаботный образ жизни. Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", - предостерегает Родион Шовкошитный.

С начала про операцию знало лишь высшее руководство СБУ. Уже на финальной стадии, перед реализацией, об операции с инсценировкой убийства стало известно одному из должностных лиц МВД. Генпрокурор узнал одним из последних.