Огонь велся по настоящему танку: появились эффектные фото с испытаний ПТРК "Javelin" и "Стугна"

По словам секретаря СНБО, украинская «Стугна» и американский «Джавелін» точно и надежно уничтожили цели.

На полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания американских противотанковых управляемых ракетных комплексов "Javelin" и украинских «Стугна».

Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

«Украинская «Стугна» и американский «Джавелин» точно и надежно уничтожили цели», - отметил Секретарь СНБО, добавив, что для проверки эффективности поражения целей «огонь велся не по макету, а по настоящему танку».

Как сообщал УНИАН, сегодня во время первых в Украине испытательных пусков с ракетных комплексов Javelin президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины применят противотанковые комплексы Javelin в случае наступления российских войск на украинские позиции.

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Он также отметил, что подразделения ВСУ прошли необходимые обучения и были проведены соответствующие тренинги.

"Сегодня состоялись первые пуски. Пуски были не только Javelin, а были применены и другие противотанковые комплексы, включая "Стугну". "Стугна" также показала отличный результат, но боевое применение Javelin, который имеет возможности наносить удар по наименее защищенной части бронетехники - сверху, посказало очень высокую эффективность этого оружия", - добавил Порошенко.

*** В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 февраля Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.