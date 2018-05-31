Порошенко заявил о "силе молитвы" для реформ в Украине

Также Порошенко заявил о весомости "силы молитвы" для безвизового режима Украины с Евросоюзом.

Президент Петр Порошенко заявил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в Украине. Об этом он рассказал во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке.

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"Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну и тоже говорили, что это не возможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить этих законов", - сказал он, передает Украинская правда. Также Порошенко заявил о весомости "силы молитвы" для безвизового режима Украины с ЕС.

По его словам, ключевой позицией Украины является прощание с Советским союзом и возвращение к "европейской семье".

"Ключевая позиция всего украинского народа сказать последнее прощай Советскому союзу и никогда туда не возвращаться, сказать последнее прощай Российской империи и никогда туда не возвращаться, объединиться всем и привести великую украинскую нацию обратно в Европу к европейской семье, потому мы оттуда и всегда мечтали вернуться туда", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что 5 лет назад большинство книг в Украине печатались на русском языке, а на телевидении была только русская речь. "5 лет назад у нас все книжки были только на русском языке, 5 лет назад 1,5 тыс. памятников Ленина стояли по всей Украине", - сказал он и добавил, что на сегодня, по словам писателей и публицистов, стало намного легче писать и печатать книги на украинском языке.

Порошенко также пообещал подписать 31 мая указ о провозглашении 10-летия украинского языка.