Порошенко заявляет о неотвратимости наказания РФ за трагедию МН17

Президент Украины подчеркнул, что совместные скоординированные действия государств должны гарантировать, что Россия не совершит повторно подобные преступления.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что привлечение России к ответственности за сбитие малайзийского «Боинга» (рейс MH17) в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года должно быть неотвратимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве.

«Уверен в том, что международное сообщество должно обеспечить ответственность Российской Федерации за 298 невинных жертв, которые представляют разные страны мира. И эта ответственность должна быть неотвратимой», - подчеркнул Порошенко.

При этом он напомнил о последних результатах расследования, проводимого международной следственной группой по террористической атаке против малайзийского самолета.

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«Информация, которая была обнародована следственной группой, твердо доказывает, что сбитие самолета было организовано именно Российской Федерацией. Причем уже названо и имя организатора - российского генерала», - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что для предотвращения возникновения сомнений в результатах расследования этой трагедии Украина, по его инициативе, в 2014 году передала такое право стране, наибольшее количество граждан которой стали жертвами этой террористической атаки.

«Для того чтобы не возникало сомнений в обеспечении беспристрастности, независимости расследования. И сегодня жизнь доказывает, что это было абсолютно правильное решение», - подчеркнул Порошенко.

«И мы, безусловно, подчеркиваем, что Россия должна отвечать. И совместные скоординированные действия мира должны гарантировать недопущение повторения совершения Россией подобных преступлений в будущем», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место запуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. Согласно докладу, подозреваемыми являются около 100 человек.

24 мая 2018 года совместная следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Президент Украины поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне за сбитие самолета.