Президент Германии признал "недостаточную эффективность" нормандского формата

Немецкий президент подчеркнул, что аннексия Крыма со стороны России и открытый конфликт на востоке Украины в целом причинили огромный вред европейскому мирному порядку.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

Об этом президент сказал в интервью журналу «Новое время страны».

«Конечно же, они недостаточно эффективны. Но какая альтернатива? Я могу лишь обратиться с призывом ко всем сторонам инвестировать свои силы в этот процесс», – заявил он, отвечая на вопрос относительно эффективности переговоров в нормандском формате.

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Он подчеркнул, что аннексия Крыма со стороны России и открытый конфликт на востоке Украины в целом причинили огромный вред европейскому мирному порядку, а «минский процесс» является важным инструментом для минимизации этого вреда.

«Каким бы трагическим и горьким этот конфликт ни был, я не оставляю надежды на то, что в рамках минских переговоров еще можно достичь прогресса. На посту министра иностранных дел Германии я на протяжении нескольких лет прилагал усилия для путей его решения. В своей новой роли федерального президента я, конечно, перестал быть частью переговорного процесса. И все же будущее Украины близкое моему сердцу. Ваша страна нуждается в сильных и независимых институциях, ей нужна конструктивная политическая культура. Конфликт не делает это дело проще, однако не делает ее невозможной», – отметил Штайнмайер.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№20) номере журнала "Новое время страны".