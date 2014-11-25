Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину – генерал США (видео)

Об этом сообщает канал 24.

«У них есть необходимые ресурсы. Я не могу, исходя из своих данных, сделать выводы относительно намерений, однако они продемонстрировали способность это сделать и разместили для этого мощности», - сказал генерал.

Ранее по "абстрактному" прогнозу главы МВД Арсена Авакова, сообщалось, что Украина находится на пороге следующего этапа полномасштабного вторжения.

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Такое мнение он высказал в интервью, отвечая на вопрос о том, насколько велика сейчас возможность российского вторжения. "Абстрактный прогноз такой: мы на пороге следующего этапа полномасштабного вторжения", - ответил министр.