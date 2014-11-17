Аваков: мы на пороге следующего этапа полномасштабного вторжения

Такое мнение он высказал в интервью INSIDER, отвечая на вопрос о том, насколько велика сейчас возможность российского вторжения. "Абстрактный прогноз такой: мы на пороге следующего этапа полномасштабного вторжения", - ответил министр.

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Он отметил, что на территории Донецкой и Луганской областей в последние недели сконцентрировались группы российских войск, их примерная численность составляет около 7 тыс.

"Будет ли вторжение? Вопрос из серии, а когда у сумасшедшего будет следующий приступ. Может быть, а может и нет. Все зависит от нашей готовности и консолидации", - сказал министр.

"На сегодняшний день к полномасштабной войне с русской армией, которая во сто крат превосходит нашу, понятно, что мы не готовы. Но сдавать территорию без боя никто не будет. И я думаю, что российское общество не выдержит шока от встречных жертв", - подчеркнул Арсен Аваков.

По его словам, "именно поэтому наши вооруженные силы сейчас находятся в оборонной зоне. А когда пойдут в атаку русские, то, думаю, что уровень потерь будет таким, что больное, но еще не до конца потерявшее сознание, русское общество восстанет против преступника- диктатора Путина".