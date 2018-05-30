Полиция назвала основные версии убийства российского журналиста Бабченко

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало заверил, что в ходе расследования убийства будет проведен весь комплекс необходимых экспертиз.

Основными версиями убийства журналиста телеканала ATR, гражданина РФ Аркадия Бабченко в Киеве является профессиональная деятельность и его гражданская позиция.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве Оксана Блищик.

«Среди версий, которые рассматривает следствие - это профессиональная деятельность и гражданская позиция. Вместе с этим мы должны объективно разобраться во всех обстоятельствах в ходе расследования, возможно тогда появятся другие мотивы и версии», - заявила Блищик.

По ее словам, в настоящее время следствие не склоняется ни к одной из версий.

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В свою очередь пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии УНИАН заверил, что в ходе расследования убийства будет проведен весь комплекс экспертиз: «Все необходимые экспертизы будут проведены - судебно-медицинская, баллистическая и другие».

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили в Днепровском районе Киева на пороге дома, в котором он жил, вечером 29 мая.

Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом.

Он отметил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.