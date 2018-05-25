Полиция проводит обыск у убийцы черкасского депутата

Нападавшего задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в больнице под конвоем.

Сотрудники полиции проводят обыск в квартире задержанного во время стрельбы в Черкассах.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Сейчас по месту жительства подозреваемого и в его транспортном средстве правоохранители проводят обыски. Сам нападавший задержан в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в больнице под конвоем", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая около 18.00 в полицию Черкасс поступил сигнал о вооруженном нападении на помещение одного из местных всеукраинских объединений. Согласно полученному сообщению, в здание на улице Крещатик в Черкассах ворвался мужчина, в руках которого были пистолет и граната.

По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, злоумышленник закрылся внутри, не выдвигая никаких требований. Полиция оцепила район. Была введена в действие специальная полицейская операция «Заложник». Ближайшее спецподразделение КОРД из Кропивницкого было поднято по тревоге и направлено в Черкассы.

Во время перестрелки погиб бывший заместитель городского головы, депутат горсовета от ВО «Батькивщина» Сергей Гура, сам нападавший был ранен.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и обезвредили растяжку, которая состояла из боевой гранаты Ф-1. С места происшествия полицейские изъяли пистолет, патроны, гильзы, два корпуса от гранат с запалами и нож.