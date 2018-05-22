Журналист спрогнозировал, через сколько лет Украина станет "нормальной страной"

Журналист также отметил, что существующие негативные процессы - результат промедления с реформами или их подмены.

Несмотря на существующие негативные процессы, Украина после 2014 года уверенно идет по пути реформ.

Такое мнение в ходе общения с читателями на "Главреде" высказал украинский журналист и телеведущий Виталий Портников, отметив, что результаты реформ не всегда ощущаются сразу.

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"Конечно, реформы идут не так быстро, как хотелось бы. Но во многих сферах они уже ощущаются. Вместе с тем, граждане очень часто чувствуют то, с чем не сталкиваются. Социология показывает, что большинство опрошенных, которые никогда не сталкивались с судами или полицией, уверены в коррумпированности этих структур. Это не значит, конечно, что коррупции нет, но означает, что многие выводы люди делают не по собственному опыту, а по тому, что слышат в медиа или в собственной среде", - сказал Портников.

Журналист также отметил, что существующие негативные процессы - результат промедления с реформами или их подмены.

"Украина после 2014 года уверенно продвигается по пути реформ. Наши успехи очевидны. Нам нужно еще 20-25 лет, чтобы построить нормальную страну. Украинцы могут все это остановить следующем году, проголосовать за популистов. Это будет неплохая прививка новыми трудностями и разочарованиями. После этого мы снова вернемся к реформам, но нам нужно будет еще 30-35 лет до их окончания. Учитывая колониальный опыт Украины, и то, и другое неплохо", - резюмировал он.