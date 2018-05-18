Климпуш-Цинцадзе: украинские популисты ставят под угрозу евроинтеграцию

"Накануне выборов в Украине сейчас максимально активизировались популистские силы", - сетует вице-премьер по вопросам евроинтеграции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в Украине популистские силы приносят евроинтеграцию в жертву ради своих выгод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом правительственный чиновник сказала на презентации информационной кампании "Евроинтеграция: сила возможностей" и нового евроинтеграционного веб-портала.

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"Накануне выборов в Украине сейчас очень активизировались популистские силы, и даже те, кто приходил в парламент VIII созыва на евроинтеграционных лозунгах, очень часто начинают манипулировать и приносить евроинтеграцию в жертву тактическим победам в политической борьбе. И как по мне, эти голоса этих безответственных политиков часто пересекаются, часто сливаются также с кремлевской пропагандой", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Очевидно, было бы нечестно не сказать и о том, что где-то государство не дорабатывает, и мы, возможно, недостаточно работаем над тем, чтобы объяснить преимущества европейской интеграции для каждого гражданина", - добавила она.

При этом вице-премьер заявила, что правительство поставило цель объяснить украинцам преимущества евроинтеграции.

Также она отметила, что по результатам различных исследований подавляющее большинство украинских граждан поддерживает продвижение к евроинтеграции. Однако в то же время, по ее данным, 77% украинцев не имеют достаточной информации о том, что происходит во взаимодействии Украины с ЕС и какие реализуются в Украине европейские программы.

Вице-премьер считает, что такая ситуация сложилась по нескольким причинам.

"Наверное, первое - это утрата доверия общества к государственным институтам. А это доверие выстраивается длительно, это доверие выстраивается и за счет финансовых ресурсов, и с помощью кадровых ресурсов, которые мы, кстати, сейчас пытаемся восстановить в нашей стране через реформу государственной службы", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Во-вторых, любая реформа - это часто болезненные изменения, и выгоды становятся понятными не сразу. Выгоды становятся понятными через год, два, три, и это тоже явно не способствует тому, чтобы изменения легко переносились", - сказала вице-премьер.

"В-третьих, нам, к сожалению, не удается все сразу так эффективно, как бы нам того хотелось, реализовывать и воплощать в жизнь", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет о заинтересованности ряда лиц перед избирательным периодом в Украине в 2019 году усилить дезинформационную кампанию против деятельности ЕС в Украине.