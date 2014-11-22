В Москве прошел митинг за свободу слова (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на акцию вышло несколько сотен москвичей. Место поведения акции оцеплено металлическим ограждением, участники должны пройти через рамки металлоискателей.

Многие участники закрыли свои рты листами белой бумаги, что символизирует отсутствия свободы СМИ в РФ.

Люди держат в руках плакаты: "Не будет свободы - будет Майдан", "Мне нужна неприлизанная информация", "Путин дал отмашку: инакомыслие в шарашку", "Мы проживем без гречки и плова. Не прикасайтесь к свободе слова".

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"Мероприятие проводится в защиту свободы слова, против давления на СМИ, журналистов, против цензуры и зачистки информационного пространства, против лживой государственной пропаганды, разжигающей ненависть и вражду", - отмечают организаторы.

По словам организаторов, поводом для проведения митинга послужило нарастающее давление со стороны власти на независимые СМИ и журналистов, блогосферу, многочисленные факты преследования за убеждения, развязанная циничная и лживая пропагандистская кампания против Украины, ее братского народа, стран Запада, демократических прав и свобод.

Акция проходит под лозунгами: "Свободу слову!", "Руки прочь от "Эхо Москвы"!", "Нет цензуре!".

Организаторами получено согласование мероприятия в мэрии Москвы.

На акцию пришли также провокаторы с советскими флагами, которые раздавали газету "Новороссия" от 19 сентября. Часть этой группы была задержана московской полицией.