В Москве прошел митинг за свободу слова (фото)
На Триумфальной площади в Москве прошел митинг за свободу слова.
Многие участники закрыли свои рты листами белой бумаги, что символизирует отсутствия свободы СМИ в РФ.
Люди держат в руках плакаты: "Не будет свободы - будет Майдан", "Мне нужна неприлизанная информация", "Путин дал отмашку: инакомыслие в шарашку", "Мы проживем без гречки и плова. Не прикасайтесь к свободе слова".
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"Мероприятие проводится в защиту свободы слова, против давления на СМИ, журналистов, против цензуры и зачистки информационного пространства, против лживой государственной пропаганды, разжигающей ненависть и вражду", - отмечают организаторы.
По словам организаторов, поводом для проведения митинга послужило нарастающее давление со стороны власти на независимые СМИ и журналистов, блогосферу, многочисленные факты преследования за убеждения, развязанная циничная и лживая пропагандистская кампания против Украины, ее братского народа, стран Запада, демократических прав и свобод.
Акция проходит под лозунгами: "Свободу слову!", "Руки прочь от "Эхо Москвы"!", "Нет цензуре!".
Организаторами получено согласование мероприятия в мэрии Москвы.
На акцию пришли также провокаторы с советскими флагами, которые раздавали газету "Новороссия" от 19 сентября. Часть этой группы была задержана московской полицией.