Путин держит "оппозиционный медиазоопарк" - Киселев

Об этом он сказал в интервью корреспонденту Института современной политики Ольге Мельниковой, передает Еспресо.TV.

"Думаю, Путин их ("Эхо Москвы" и "Дождь", - ред.) не добивает только потому, что ему для чего-то пока нужна имитация свободы прессы", - сказал он.

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"Лет десять назад кто-то из оппозиционных политиков шутил, что Путин создал свой медиазоопарк. Приезжает к нему западный лидер, начинает жаловаться ему на то, что свобода печати в России зажимается, а Путин ведет его в этот зоопарк на экскурсию: "Вот в этой клетке у меня независимое радио, а в этой - оппозиционное телевидение", - добавил Киселев.