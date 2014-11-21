Путин держит "оппозиционный медиазоопарк" - Киселев

23:00, 21 ноября 2014
Политика
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Российский журналист и телеведущий, который ныне живет и работает в Украине, Евгений Киселев считает, что Путин для галочки держит "оппозиционный медиазоопарк"

knesset.gov.il

Об этом он сказал в интервью корреспонденту Института современной политики Ольге Мельниковой, передает Еспресо.TV.

"Думаю, Путин их ("Эхо Москвы" и "Дождь", - ред.) не добивает только потому, что ему для чего-то пока нужна имитация свободы прессы", - сказал он.

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"Лет десять назад кто-то из оппозиционных политиков шутил, что Путин создал свой медиазоопарк. Приезжает к нему западный лидер, начинает жаловаться ему на то, что свобода печати в России зажимается, а Путин ведет его в этот зоопарк на экскурсию: "Вот в этой клетке у меня независимое радио, а в этой - оппозиционное телевидение", - добавил Киселев.

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