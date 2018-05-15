МИД Украины выразил протест в связи с открытием Россией моста через Керченский пролив

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и Севастополя как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с открытием Россией моста через Керченский пролив и еще раз заявляет о противоправности строительства этого инфраструктурного объекта без согласия Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

«Такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной», - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в условиях российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крымского полуострова открытие моста через Керченский пролив фактически является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины.

Читайте также"Путь в никуда": Климкин высказался о Крымском мосту

«Строительство моста, как и любые другие действия кремлевской оккупационной власти, никоим образом не могут изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в её международно признанных границах. Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и будет возмещать причиненный вред», - говорится в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина последовательно будет работать над расширением национальных и международных санкций к физическим и юридическим лицам, причастным к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали до 2018 года, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Сегодня Путин открыл мост.

Прокуратура АРК проверяет ряд европейских компаний на предмет поставок ими оборудования для незаконного строительства Россией моста на временно оккупированную территорию Крыма.