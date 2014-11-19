Вице-президент США приедет к Порошенко и Яценюку на годовщину Майдана

Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома, передает ТСН.

Встреча с украинским премьером у Байдена запланирована на утро 21 ноября в Кабинете министров, а с Порошенко вице-президент Соединенных Штатов проведет рабочий обед.

"Утром вице-президент проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Арсением Яценюком в клубе Кабинета министров Украины. Во второй половине дня вице-президент примет участие в рабочем обеде с президентом Петром Порошенко в Доме с химерами. После обеда вице-президент и президент Порошенко сделают совместное заявление для прессы в здании Администрации президента", - говорится в сообщении Белого Дома.

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Кроме этого, Байден должен принять участие в заседании круглого стола по вопросам противодействия коррупции, а затем вылетит в Стамбул.