Вице-президент США приедет к Порошенко и Яценюку на годовщину Майдана
Вице-президент США Джо Байден прибудет в Киев с визитом и встретится с премьер-министром Арсением Яценюком и президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома, передает ТСН.
Встреча с украинским премьером у Байдена запланирована на утро 21 ноября в Кабинете министров, а с Порошенко вице-президент Соединенных Штатов проведет рабочий обед.
"Утром вице-президент проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Арсением Яценюком в клубе Кабинета министров Украины. Во второй половине дня вице-президент примет участие в рабочем обеде с президентом Петром Порошенко в Доме с химерами. После обеда вице-президент и президент Порошенко сделают совместное заявление для прессы в здании Администрации президента", - говорится в сообщении Белого Дома.
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Кроме этого, Байден должен принять участие в заседании круглого стола по вопросам противодействия коррупции, а затем вылетит в Стамбул.