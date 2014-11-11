Вице-президент США Байден 21 ноября прибудет в Украину

Как сообщили в пресс-службе президента, об этом глава государства Петр Порошенко и Джозеф Байден договорились в ходе телефонных консультаций.

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Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и сошлись во мнении, что реализации минских договоренностей нет, что в свою очередь приводит к эскалации ситуации.

Собеседники выразили особую обеспокоенность в связи с перемещением многочисленных колонн с тяжелой военной техникой со стороны российской границы, что подрывает процесс мирного урегулирования конфликта.

Также Петр Порошенко и Джозеф Байден скоординировали позиции на международной арене накануне саммита G-20 в австралийском Брисбене.