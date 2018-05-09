ЕСПЧ передал дела Украины против России Большой палате суда

17:32, 09 мая 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственные заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты", - говорится в сообщении.

Переданные дела касаются нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на востоке Украины.

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Теги: #Украина#Россия#ЕСПЧ#оккупация Крыма