"Позорное решение": МИД Украины отреагировало на осуждение в Крыму активиста Мовенко

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить Мовенко и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с незаконным и политически мотивированным решением т.н. "суда" российской оккупационной администрации Севастополя по делу гражданина Украины Игоря Мовенко.

Об этом говорится в переданном комментарии МИД.

"Позорное решение т.н. "суда" от 4 мая в виде двух лет колонии общего режима за комментарии в социальных сетях, которые российские оккупанты квалифицировали как «экстремизм», свидетельствуют о дальнейшем усилении репрессий и запугивании на временно оккупированном Крымском полуострове", - сказано в комментарии.

МИД требует от государства-агрессора и оккупанта прекратить нарушение прав человека и основных свобод и немедленно освободить Мовенко и других незаконно удерживаемых граждан Украины.

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МИД в очередной раз подчеркивает, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию АР Крым и г. Севастополь и в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 г., "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 г. и 19 декабря 2017 г., а также приказ Международного суда ООН о предупредительных мерах в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Критическая ситуация с правами человека на временно оккупированной Крымском полуострове свидетельствует о необходимости усиления международного политико-дипломатического и экономического давления на Москву с целью прекращения репрессий и притеснений на временно оккупированной территории, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, подконтрольный Кремлю так называемый "Гагаринский горрайонный суд Севастополя" осудил Мовенко к двум годам заключения в колонии общего режима. Активист признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети "Интернет".

В октябре 2017 года правозащитники сообщали, что уголовное дело в отношении Мовенко возбудили за комментарий по поводу оккупации Крыма в социальной сети "ВКонтакте". Правозащитники отмечали, что дело в отношении Мовенко открыли после того, как он пытался добиться расследования нападения на него бывшего сотрудника МВД Украины "Беркут".