Путин сравнил аннексированный Крым с Косово

Такие заявления российский лидер сделал в интервью немецкому каналу ARD, передает Lenta.ru.

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«Когда мы слышим претензии по поводу того, что Россия нарушила международное право, то ничего, кроме удивления, у меня это не вызывает», - сказал Владимир Путин. Он напомнил о прецеденте с признанием независимости Косова, когда определяющим при принятии западом этого решения стало самоопределение жителей края. «Разрешения центральных властей, правительства страны на проведение соответствующих процедур по самоопределению не требуется. Вот что самое главное», - сказал российский президент.

Аналогичные процедуры, отметил Путин, были проведены и в Крыму. «Я глубоко убежден, что никаких нарушений международного права Россия не допустила» - заявил он, напомнив, что если Косово объявило о независимости решением парламента, то в Крыму за это проголосовали жители полуострова.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва никогда не скрывала роли российской армии в процессе присоединения Крыма. «Наши Вооруженные Силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму, но не для того, чтобы кого-то заставить идти голосовать, это невозможно сделать, а для того, чтобы не допустить кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свое собственное отношение к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих детей», - пояснил он.

Владимир Путин возложил на Запад ответственность за действия, напоминающие времена Холодной войны. «После 2001 года было две волны расширения НАТО. Это существенно меняет геополитическое пространство. Кроме этого количество баз растет. Разве российские базы раскиданы по всему миру? Нет, это ведь базы НАТО, американские базы разбросаны по всему миру, в том числе и вблизи от наших границ, и их количество увеличивается», - сказал российский президент.

Аналогичная ситуация, по словам Владимира Путина, сложилась и в экономике. «Мы говорим о необходимости создания единого пространства, а на самом деле проводим новые разделительные линии», - отметил он, имея ввиду заключение соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что у России и Европы есть хороший потенциал для развития отношений. Он привел пример крепких экономических связей между РФ и Германией. «Будет очень жалко, если мы это растеряем»», — отметил президент.