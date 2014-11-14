Экс-президент Латвии: мы были бы следующими, если бы не НАТО

Об этом в интервью журналу Sestdiena заявила бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, передает Delfi.

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По ее словам, Латвия успела "протиснуться" в НАТО как верблюд в игольное ушко во время ее полномочий на посту президента.

"Будем честны - мы были бы следующими. Была Грузия, потом Украина, на очереди, возможно, Молдова. И все же, я думаю, стран Балтии в этом списке нет", - отметила Вайра Вике-Фрейберга.

"Конечно, это еще не значит, что на нас не будет давления. По-моему, здесь решается - быть или не быть НАТО. Верю, что наши союзники понимают значение НАТО, поэтому они будут готовы укреплять альянс", - отметила Вайра Вике-Фрейберга.

По ее мнению президент России Владимир Путин решился на активные действия, поскольку решил, что позиции США и ЕС слабы. "Думаю, что он просчитался. Карты России не так уж сильны. Надо учитывать разные факторы - например, цены на газ и нефть, которые сложно прогнозировать. Сейчас борьба идет на двух фронтах - в Украине, к сожалению, идут реальные боевые действия с потерянными жизнями, а второй фронт - в сфере экономического влияния", - заявила Вайра Вике-Фрейберга.