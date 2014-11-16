Путин сравнил оккупированный Донбасс с Чечней

Он добавил, что намерен убедить президента Украины Петра Порошенко пересмотреть такое решение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам по итогам саммита лидеров стран G20, который состоялся в Австралии.

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«Из средств массовой информации я узнал о том, что президент Украины издал указ, по-моему, фактически об экономической блокаде этих регионов – и Луганска, и Донецка. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что они собственной рукой отрезают эти регионы. Зачем – вот этого я не понимаю. Но мы поговорим еще с Петром Алексеевичем на эту тему. Я только вчера в ходе двусторонних встреч европейским партнерам говорил о том, что нельзя было бы допустить такого развития событий, и вдруг сегодня утром вижу, что это как раз и произошло. Но это тоже не фатально, я думаю. Мне хочется надеяться, что жизнь, практика внесет свои коррективы в реалии», - сказал Владимир Путин.

При этом он предложил вспомнить трагические события на Кавказе.

«Даже в самые тяжелые дни, месяцы, да и годы, можно сказать, мы никогда не прекращали финансирование Чеченской Республики, регулярно платили не только пенсии и пособия, но даже субсидии бюджету. Это выглядело даже на первый взгляд глуповато, потому что люди, которые контролировали там ситуацию, не только разворовывали деньги, но и могли использовать их на явно не благородные цели», - сказал российский президент, добавив, что РФ это делала из-за моральных обязательств перед людьми.