Путин в интервью немецкому телеканалу ушел от ответа о поддержке боевиков оружием

"Откуда у них и бронетехника, и системы там, артиллерийские и так далее. В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой, всегда найдут вооружение", - заявил российский президент в интервью, вышедшем в эфир вечером в воскресенье, 16 ноября, передает DW.DE.

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Владимир Путин отметил, что минские соглашения не выполняются обеими сторонами, но всю ответственность за конфликт на востоке Украины возложил на официальный Киев. По его словам, после того как в Донбассе не поддержали "переворот" в столице, власти, вместо того, чтобы начать диалог, стали арестовывать активистов по ночам. А когда в ответ люди взялись за оружие, "вместо того, чтобы остановиться, власти-то должны быть помудрее, послали армию: авиацию, танки, системы залпового огня".

При этом Путин выразил озабоченность тем, чтобы Украина не скатилась бы в неонацизм, чтобы не возникло желание проводить какие-то этнические чистки. "Если это произойдет, это будет катастрофа для Украины и для украинского народа", - подчеркнул президент России.

Отвечая на вопрос, есть ли у него какие-либо новые предложения для решения украинского кризиса, Владимир Путин подчеркнул, что выход надо искать вместе, добиваясь сближения позиции сторон. При этом он отметил, что следующая его инициатива может не всем понравиться и в России. "Давайте будем добиваться какого-то единого политического пространства на этих территориях", - предложил президент России, подчеркнув, что Москва готова двигаться в этом направлении.