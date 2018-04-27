Суд по избранию меры пресечения Бубенчику перенесли на 17 мая

Судебное заседание перенесено из-за отсутствия народных депутатов, которые подали ходатайство о взятии Бубенчика на поруки.

Суд по избранию меры пресечения активисту Революции достоинства Ивану Бубенчику, которого подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием, перенесен на 17 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов.

По его словам, судебное заседание перенесено из-за отсутствия народных депутатов, которые подали ходатайство о взятии Бубенчика на поруки.

После достаточно длительного перерыва судья зашел в зал и заявил о закрытии судебного заседания.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 17 мая. Судебное заседание объявляется закрытым", - сказал Соколов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее прокуроры Генеральной прокуратуры Украины объявили в суде ходатайство заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, которая просила избрать для Бубенчика круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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Представители ГПУ мотивировали это тем, что преступление, в котором подозревается Бубенчик, а это покушение на жизнь правоохранителя при исполнении им служебных обязанностей, предусматривает наказание в виде лишения свободы к пожизненному сроку.

Кроме того, они отметили, что имеются также риски того, что Бубенчик, находясь не под домашним арестом, будет избегать сотрудничества с органами суда и следствия.

3 апреля в ГПУ заявили о вручении подозрения Бубенчику. Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новое подозрение, из которого изъят пункт об умышленном убийстве.

17 апреля ГПУ подала новое ходатайство в суд об избрании меры пресечения Бубенчику.