Сегодня с Бубенчика снимут подозрение в умышленном убийстве "беркутовцев" - журналист

Ожидается, что против Бубенчика будет вынесено новое подозрение, только по статье 348, пишет журналист.

По данным источников Цензор.Нет, сегодня Иван Бубенчик должен быть освобожден от уголовного преследования и обвинения в умышленном убийстве "беркутовцев" на Майдане с него будут сняты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов.

Он написал, что управление спецрасследований в нарушение закона об амнистии участникам Майдана возбудило против Бубенчика дело по статье 115 - "умышленное убийство, совершенное в сговоре".

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"Эта статья действительно не подпадает под закон об амнистии. Но никаких оснований выдвинуть подозрению по Бубенчику по данной статье не было, ведь он пришел на Майдан законно, подвергся там нападению правоохранителей и действовал в рамках необходимой обороны. Поэтому ожидается, что против Бубенчика будет вынесено новое подозрение только по статье 348 - "убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и военнослужащего в связи с его деятельностью", - говорится в его сообщении.

А эта статья, продолжил Бутусов, как раз подпадает под амнистию. Кроме того, подчеркнул журналист, никаких фактов, которые бы позволили заключить, что именно Бубенчик произвел смертельные выстрелы на Майдане, на данный момент не сщуествует.

"Так что все претензии к Народному Герою Ивану Бубенчику сегодня должны быть сняты", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня прокуратура отозвала ходатайство об аресте Ивана Бубенчика. На 17.00 активиста пригласили в Департамент специальных расследований ГПУ для вручения нового подозрения.

4 апреля Гепрокурор Юрий Луценко заявил, что принял решение изменить группу прокуроров, которые занимаются делом активиста Майдана Ивана Бубенчика. По его мнению, прокуроры неправильно квалифицировали действия активиста.