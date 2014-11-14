Квасневский назвал слухи о своем назначении в правительство Украины "шуткой ко дню рождения"

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я ничего о такой концепции не знаю. Похоже на то, что это шутка по случаю моего дня рождения», - сказал политик в интервью польскому радио TOK FM. Завтра Квасьневский будет отмечать свое 60-летие.

Читайте такжеЯценюк озвучил предложения относительно возможных будущих министров (полный список)Ранее сегодня российское агентство ТАСС подало комментарий неназванных представителей политических кругов Украины о том, что Квасьневского могут назначить вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции в украинском Кабмине.

До этого действующий премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что хочет пригласить на данную должность одного из европейских лидеров.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что назначение в правительство иностранца может привести ко многим проблемам, поскольку человеку, который не знает специфику украинского государственного управления, будет трудно будет работать в Кабинете министров Украины.