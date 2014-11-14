Яценюк хочет пригласить одного из лидеров ЕС на должность вице-премьера по евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пресс-конференции.

«МВФ начнет переговоры исключительно с новым составом Кабинета министров, - сказал глава правительства. - А в коалиционном соглашении будет четкий пункт выполнения правительством программы с МВФ и принятия всех актов законодательства, в том числе с непопулярных шагов, и единодушная поддержка непопулярных реформ всей коалицией и всей демократическим большинством. Успех Украины - в единстве президента, правительства и парламента, и в ответственности - президента, правительства и парламента перед народом».

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Яценюк предложил, чтобы ключевое направление развития страны - интеграции с Европейским Союзом - возглавил европейский политик. «О должности вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, имею мысль пригласить на эту должность одного из европейских лидеров», - сказал Яценюк и добавил, что окончательное решение по кандидатуре будет объявлено после всех переговоров.

Согласно закону о Кабинете министров, членом правительства может быть только гражданин Украины.

"Членами Кабинета Министров Украины могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком", - сказано в седьмой статье документа.