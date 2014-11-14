Назначение в Кабмин иностранца может привести ко многим проблемам - политолог

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что назначение в правительство иностранца может привести ко многим проблемам, так как человеку, который не знает специфику украинского государственного управления, будет трудно работать в Кабинете министров Украины.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

«Вопрос, который вызовет серьезные дискуссии, - это предложение, чтобы вице-премьером по европейской интеграции стал иностранец, представитель одной из европейских стран», - считает политолог.

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«Здесь якобы есть смысл, что человек, который по собственному опыту знает, что такое европейская интеграция, лучше мог бы заниматься процессом координации действий с ЕС, но если этот человек не знает специфику украинского государственного управления - то ему очень трудно будет работать в правительстве», - убежден Фесенко

«Корректно ли будет назначать в украинское правительство человека с иностранным гражданством - это вызовет очень серьезные правовые и политические дискуссии. В действительности на сегодняшний день ключевые задачи вице-премьера по европейской интеграции будут связаны не с координацией действий с Брюсселем, чем может заниматься МИД, а надо будет координировать деятельность министерств внутри Кабмина, а вот здесь необходимо будет знание специфики механизмов системы государственного управления Украины, и поэтому я скорее критически воспринимаю это предложение - оно выглядит красиво, но, к сожалению, может привести ко многим проблемам», - резюмирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.

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Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК - Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам - Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов - Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики - Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики - Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазорищинца; на должность министра социальной политики - Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио - Юрия Стеця.

Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел, - то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. "Они получают полную поддержку нашей политической силы", - сказал он.

Что касается кандидатуре министра инфраструктуры, то Яценюк отметил, что по этому поводу нужно провести дискуссию.

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Кроме того, премьер заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции, однако пока "Народный фронт" не обнародует фамилию. "Имею мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим об окончательном решении после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС", - сказал Яценюк.