Сытник скептически воспринимает "пленки Онищенко": громкие заявления и никакой конкретики

Сытник отметил, что для того, чтобы установить подлинность пленок, если они есть, надо их исследовать.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписах нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с президентом Петром Порошенко.

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Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге. "Мы ожидаем, что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: "я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон", чтобы это можно было проверить", - говорит глава бюро, передает Украинская правда.

По его словам, сейчас детективы НАБУ переписываются с Онищенко и пытаются получить эту информацию, однако пока безрезультатно.

Сытник рассказал, что Онищенко уже давно делает подобные "громкие заявления", и даже дело по ним открыто и расследуется до сих пор, но ни конкретики, ни пленок с записями разговоров депутат не предоставляет.

"Там были заявления о подкупе депутатов, лоббирование законов и очень много другого, но эти заявления носили общий характер, без конкретных фамилий, мест передачи денежных средств, без ссылки на аппаратуру", - говорит директор НАБУ.

По его словам, Онищенко допросили, но он ничего более подробно не сообщил.

"Были предложения передать нам эти записи – нет ничего", - заявляет Сытник.

Он отметил, что и теперь нардеп не предоставляет записи следствию. "Для того, чтобы установить подлинность пленок, если они есть, надо чтобы эти пленки попали на исследование в процессуальный способ от самого Онищенко. Пока согласия в любой законный способ мы не видели", - говорит глава НАБУ.

Он считает, что тактика Онищенко – сделать громкие заявления и ничем их не подтвердить. "Когда доходит до конкретики - начинается игра с его стороны. Не знаю, понимает ли он, но он там тоже фигурирует. И не факт, если приедет Онищенко, пленки или устройство, которым велась запись, приедут вместе с ним", - резюмировал Сытник.

Как сообщал УНИАН, депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записиразговора якобы с участием президента Петра Порошенко. Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и по поводу бизнеса. Диалог идет на русском языке. В Администрации президента назвали записи разговора "фейком".

Месяц назад депутат заявил, что имеет по крайней мере одну запись разговора, где президент ему угрожает уголовными делами, "если кое-кто не будет голосовать за его законодательство".