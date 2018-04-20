Нардеп-беглец Онищенко рассказал о самых дорогих голосованиях в Раде

Рекордным по количеству потраченных на парламент денег стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Нардеп-беглец Александр Онищенко "раскрыл" схему коррупционного голосования и "проталкивания" нужных законов в Верховной Раде.

Об этом идет речь в его книге "Петр Пятый", очередной отрывок из которой опубликовало издание "Страна.ua".

Онищенко выделил несколько наиболее дорогих голосований. Это проекты госбюджетов 2015–2016 годов, назначение и отставка генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко, отставка с должности главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.

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"Скажем, голосование за отставку Наливайченко стоило 2–2,5 миллиона долларов. Через меня проходил миллион", - пишет Онищенко.

Однако рекордным по количеству потраченных на парламент денег за весь период этой каденции стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

"Операция "Дорогой Шокин" - так называли ее на Банковой. Текущей власти эта кадровая рокировка обошлась в сумму, близкую к трем миллионам. Только через меня прошло 1,5 миллиона. К слову, Порошенко мне должен за это голосование, я считаю. Тогда я сэкономил ему кучу денег", - утверждает нардеп-беглец.

По его словам, тогда лидер Радикальной партии Олег Ляшко, например, требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции. "Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, в стиле хорошего арабского демпинга, но в итоге нам удалось найти более сговорчивых депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем запрашивали радикалы, деньги", - рассказывает Онищенко.

Ранее УНИАН сообщал, что беглый олигарх и нардеп Александр Онищенко, который опубликовал аудио пленки о "договорняках" президента Петра Порошенко касательно участия в преступной схеме экс-министра экологии Николая Злочевского, заявил, что готов предоставить записи на экспертизу НАБУ.