Онищенко согласен передать "пленки" с голосом Порошенко на экспертизу НАБУ

12:57, 20 апреля 2018
Политика
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Онищенко готов передать &quot;пленки&quot; с голосом Порошенко на экспертизу НАБУ / фото УНІАН

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками. "Записи" с голосом президента это фейк, говорят они. Год назад эти же люди рассказывали, что пленок вообще нет. А пленки с якобы с голосом Курченко и Саакашвили на экспертизу так никто и не отдал. Хотя все просили. Фигурант скандала, Саакашвили просил. Настаивал. А Порошенко молчит. Как и не было ничего. Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме", - пишет Онищенко.

На записи Онищенко и человек с голосом Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

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В пресс-службе администрации президента Украины считают "фейком".

А в НАБУ заявили, что готовы изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей.

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Теги: #НАБУ#Петр Порошенко#пленки Онищенко#Александр Онищенко