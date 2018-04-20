Онищенко согласен передать "пленки" с голосом Порошенко на экспертизу НАБУ

На записи Онищенко и человек с голосом Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

Беглый олигарх и нардеп Александр Онищенко, который опубликовал аудио пленки о "договорняках" президента Петра Порошенко касательно участия в преступной схеме экс-министра экологии Николая Злочевского, заявил, что готов предоставить записи на экспертизу НАБУ.

Об этом Онищенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками. "Записи" с голосом президента это фейк, говорят они. Год назад эти же люди рассказывали, что пленок вообще нет. А пленки с якобы с голосом Курченко и Саакашвили на экспертизу так никто и не отдал. Хотя все просили. Фигурант скандала, Саакашвили просил. Настаивал. А Порошенко молчит. Как и не было ничего. Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме", - пишет Онищенко.

На записи Онищенко и человек с голосом Порошенко обсуждают "договорняк" с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него.

Читайте такжеНАБУ: бюро неоднократно предлагало Онищенко передать оригиналы пленок

В пресс-службе администрации президента Украины считают "фейком".

А в НАБУ заявили, что готовы изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей.