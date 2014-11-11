В бою под Березовым бойцы АТО уничтожили девятерых боевиков, трое военных погибли

В районе Старогнатовки силы АТО, выполняя задания, попали под обстрел. Никто из военных не пострадал, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, короткий бой произошел и вблизи Березового. Трое украинских военных погибли, двое ранены. Несмотря на то, что силы боевиков были значительно больше, украинским военным удалось уничтожить по меньшей мере девятерых террористов, точное количество пока уточняется.

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Также из "Градов", минометов и стрелкового оружия боевики трижды обстреляли блокпост Нацгвардии в районе Крымского. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что Россия вооружила боевиков с автоматами лазером и завозит новую смертельную технику на Донбасс.