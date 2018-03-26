Страны, которые высылают российских дипломатов: инфографика

19:01, 26 марта 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которой, как считает британское следствие, стоит Москва, пишет ТСН.uа.

Первой о выдворении российских дипломатов объявила собственно Великобритания (23 дипломаты), потом к ней присоединились 16 стран ЕС, США, Канада и Украина.

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Канцелярия британского премьера отметила выдворение российских дипломатов западными странами и назвала это "сильным сигналом" для России.

Отметим, украинская сторона также готовится к высылке из Украины российских дипломатов. По словам главы МИД Павла Климкина, это было скоординировано совместно с международными партнерами. Также Климкин подчеркнул, что сегодняшнее проявление солидарности с Британией "должно быть только началом".

Инфографика / ТСН.иа

Напомним, 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в английском городе Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в СССР. Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию.

МИД РФ в то же время заявил, что Россия не имеет отношения к делу Скрипаля и что ядовитые вещества класса "Новичок" не разрабатывались на территории страны. По версии российской власти, источником яда, которым отравили Скрипаля, могла стать сама Великобритания, поскольку западные страны вели разработки "Новичка".

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Теги: #Россия#российские дипломаты#дипломатический скандал#отравление Скрипаля