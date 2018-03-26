В Кремле "пугают" ответом на высылку российских дипломатов из США

13:59, 26 марта 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов, будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ. Разумеется, в каждом подобном случае, конечно, будет работать принцип взаимности», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что США и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

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Теги: #Британия#США#Россия#российские дипломаты