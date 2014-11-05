В Минобороны подтвердили информацию НАТО о приближении войск РФ к границам Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель министра обороны Петр Мехед.

“Что касается концентрации российских войск как на территории Украины, так и на границе с Украиной, то наша разведка подтверждает эти данные. Сейчас проходит анализ действий Российской Федерации, подготовка соответствующих решений. В частности, этому вчера было посвящено заседание СНБО. Также этот вопрос сейчас рассматривается на заседании правительства, где будут даны соответствующие указания по усилению мер безопасности со стороны Вооруженных сил Украины и других силовых структур”, - сказал Мехед.

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Как сообщал УІНАН, 4 ноября в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) заявили, что на восточной границе Украины сосредоточено значительное количество российских войск, включая батальоны тактической группы.

«На восточной границе Украины остается значительное количество российских войск, включая повторную конфигурацию нескольких батальонов тактической группы. Такое передвижение может быть или возвращением на базу, или перемещением на новую позицию. Однако батальоны, которые остаются, продолжают осуществлять дестабилизирующее давление», - отметили в SHAPE.

Кроме того, в штаб-квартире добавили, что на днях Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Брідлав говорил о присутствии в 300 российских военных в восточной Украине, которые тренируют боевиков.